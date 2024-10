Νετανιάχου: Drone από τον Λίβανο είχε στόχο το σπίτι του στην Καισάρεια - ΒΙΝΤΕΟ

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel "Al-Hadath."

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

??In front of the house targeted by the Lebanese Resistance drone in Caesarea, confirmed to be the residence of Benjamin Netanyahu.

It is not yet confirmed if he was at home. pic.twitter.com/8wHCeiFD8r