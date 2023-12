Νετανιάχου για ομήρους: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να τους απελευθερώσουμε όλους» - Οργή από τους συγγενείς

Ο Ρόνεν Τζουρ, από τους επικεφαλής του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους εξιστόρησαν στον Νετανιάχου τη φρίκη που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.

Το ισραηλινό μμε Ynet μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου διάβαζε από ένα χαρτί τα περισσότερα από τα όσα είπε στη συνάντηση και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση.

Σύμφωνα με το Channel 12, η κόρη του 79χρονου ομήρου Σαϊμ Πέρι, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι, πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα παρά ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά της Χαμάς.

