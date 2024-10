Νετανιάχου μετά την απόπειρα επίθεσης με drone σε σπίτι του: «Τίποτα δεν μας σταματά» - Βίντεο

Βίντεο από την απόπειρα επίθεσης

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εκτοξεύθηκε εναντίον της ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ' αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel "Al-Hadath."

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

??In front of the house targeted by the Lebanese Resistance drone in Caesarea, confirmed to be the residence of Benjamin Netanyahu.

It is not yet confirmed if he was at home. pic.twitter.com/8wHCeiFD8r