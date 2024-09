Νετανιάχου: «Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία»

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρέσικ, είχε πει πως το Ισραήλ είναι «υπεύθυνο για τον θάνατο» των ομήρων «επειδή συνεχίζει τον γενοκτονικό πόλεμό του (...) και να αποφεύγει κάθε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο τριών Ισραηλινών αστυνομικών σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Για την επίθεση αυτή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως η Χαμάς είδε σε αυτήν «μια ηρωική επιχείρηση της αντίστασης» και «μια φυσική απάντηση στη σφαγή του λαού» της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

«Θα αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα εναντίον ενός βάναυσου εχθρού που θέλει να μας δολοφονήσει όλους. Ακόμη και σήμερα το πρωί δολοφόνησε τρεις αστυνομικούς», είπε ο Νετανιάχου.

«Το γεγονός πως η Χαμάς συνεχίζει να διαπράττει θηριωδίες όπως αυτές που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου μας αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην μπορεί πλέον να τις διαπράττει», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Live update: After IDF recovers 6 bodies, PM blames Hamas for failure to reach hostage deal https://t.co/XES3jePxaF

Γάζα: Αυτοί είναι οι 6 όμηροι που εντοπίστηκαν νεκροί σε τούνελ

Το Ισραήλ ανέκτησε τα πτώματα έξι ομήρων στη Γάζα περιλαμβανομένου εκείνου του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.

They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks