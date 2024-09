Μέση Ανατολή: Διπλωματικός «πυρετός» για αποκλιμάκωση - Νέο μήνυμα Νετανιάχου

Κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο αμερικανός πρόεδρος συνέχισε τις προσπάθειες με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ανησυχίας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα εξαπλωθεί στον Λίβανο. Το Ισραήλ διεύρυνε σήμερα τις αεροπορικές επιδρομές του στον Λίβανο, ενώ κατέρριψε πύραυλο που – σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ – είχε στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, του ισχυρότερου συμμάχου του Ισραήλ, έχει προωθήσει τη λύση των δύο κρατών στην ισραηλινοπαλιστιανιακή σύγκρουση, ενώ δεν έκρυψε πως έχει διαφωνήσει με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου επί του θέματος. «Δεν συμφωνώ με τη θέση του. Είναι αναγκαία η λύση δύο κρατών», είπε ο Μπάιντεν. «Πρέπει να γίνει», συμπλήρωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι μόλις επιτευχθεί εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και με τη Χαμάς στη Γάζα, τότε η προσοχή μπορεί να στραφεί στη Δυτική Όχθη. «Είναι εφικτό, αφιερώνω όλη μου την ενέργεια για να το πετύχω. Υπάρχει η βούληση για αλλαγή».

Νετανιάχου: «Προκαλούμε στη Χεζμπολάχ πλήγματα που ούτε φανταζόταν»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή του πως ο αγώνας εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα συνεχιστεί έως ότου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Προκαλούμε πλήγματα στη Χεζμπολάχ που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνουμε χρήση βίας και τεχνασμάτων. Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα: δεν θα σταματήσουμε μέχρι (οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά) να επιστρέψουν στα σπίτια τους», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η εφημερίδα Times of Israel μεταδίδει πως το βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τη δέσμευση του ισραηλινού πρωθυπουργού δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω φημολογίας ότι έχει ανάψει το «πράσινο φως» για συνομιλίες με στόχο μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη εκεχειρία.

Προετοιμασίες για χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Νωρίτερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ είπε σε στρατιώτες ότι τα αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο θα συνεχιστούν, ώστε να καταστραφούν οι υποδομές της Χεζμπολάχ και να προετοιμαστεί το έδαφος για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

«Ακούτε τα τζετ από πάνω μας; Χτυπάμε όλη την ημέρα», είπε ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί απευθυνόμενος σε στρατιώτες μιας μονάδας τεθωρακισμένων στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του στρατού. «Αυτό γίνεται για να προετοιμαστεί το έδαφος για μια πιθανή είσοδό σας (σ.σ. στον Λίβανο) και να συνεχίσουμε να προσβάλουμε τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Επιστρατεύονται άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων στα σύνορα

Το Ισράηλ επιστρατεύει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων στα βόρεια σύνορα για επιχειρησιακές δραστηριότητες, ανέφερε σήμερα ο στρατός έπειτα από ημέρες κλιμακούμενων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

«Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση της μάχης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την άμυνα του κράτους του Ισραήλ, και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι του βορείου Ισραήλ να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, εξάλλου, πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίαση συμβουλίου υπουργών για τις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Following a situation assessment, the IDF announced that it was remobilizing two reserve brigades for operations in the North.https://t.co/6uNeDT6Yr8