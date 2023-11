Νετανιάχου προς ΗΠΑ: Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είναι και δικός σας - ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν είναι μόνο δικός μας πόλεμος, είναι και δικός σας», είπε ο κ. Νετανιάχου. «Είναι πόλεμος του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας», συνέχισε, προειδοποιώντας ότι η «μάστιγα» της Χαμάς, αν δεν νικηθεί από το Ισραήλ θα εξαπλωθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ: «θα γίνετε οι επόμενοι».

CNN's Dana Bash pressed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the hospital situation in Gaza, efforts to get hostages released and whether he takes responsibility for failing to prevent the surprise October 7 attack by Hamas on Israel. https://t.co/DcGVlcJcHjpic.twitter.com/XVA0iPq6pJ