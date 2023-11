Νετανιάχου σε πρέσβεις: «Εάν πέσει η Μέση Ανατολή από τον τρόμο της Χαμάς, η Ευρώπη θα είναι η επόμενη»

Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον αγώνα του Ισραήλ κατά της Χαμάς σαν μια «ευρύτερη μάχη μεταξύ πολιτισμού και βαρβαρότητας».

«Η βαρβαρότητα καθοδηγείται από έναν ευρύτερο άξονα τρόμου», δήλωσε. «Ο άξονας του τρόμου καθοδηγείται από το Ιράν. Περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούτι και τα άλλα τσιράκια τους. Επιδιώκουν να επαναφέρουν τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο σε έναν Μεσαίωνα. Επιδιώκουν να τορπιλίσουν, να εκτροχιάσουν κάθε πρόοδο προς την ειρήνη».

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι αφού το Ισραήλ καταστρέψει τη Χαμάς, θα προσφέρει στον λαό της Γάζας «ένα πραγματικό μέλλον, ένα μέλλον υπόσχεσης και ελπίδας».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with foreign ambassadors and told them:

"There is no substitute for victory. This battle is your battle and our victory is your victory." pic.twitter.com/xS813ASRQL