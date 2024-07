Νετανιάχου στο Κογκρέσο: «Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί κερδίζουν» – Χιλιάδες διαδηλωτές εναντίον του έξω από το Καπιτώλιο - Βίντεο

Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να περιγράψει την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Σημείωσε μάλιστα ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εβραϊκής γιορτής. «Ξεκίνησε ως μια τέλεια μέρα, χωρίς ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό», συνέχισε.

Κατηγόρησε ακόμη τη Χαμάς ότι «βίασε γυναίκες, αποκεφάλισε άνδρες, έκαψε μωρά ζωντανά» και συνέχισε να επικροτεί τις ισραηλινές δυνάμεις λέγοντας ότι διέσωσαν πολλούς ομήρους από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πεωθυπουργός απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, ανέφερε ότι «δεν θα ησυχάσει μέχρι όλοι οι αγαπημένοι τους να επιστρέψουν στο σπίτι τους». Γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ενεργά σε «εντατικές προσπάθειες» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ευχαρίστησε επιπλέον τον Πρόεδρο Μπάιντεν για τις «ακούραστες προσπάθειές του για λογαριασμό των ομήρων». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απέτισε κι έναν θερμό φόρο τιμής στον Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για όλα όσα έχει κάνει για το Ισραήλ», τόνισε, καταγγέλλοντας παράλληλα την «ειδεχθή» απόπειρα δολοφονίας που είχε στόχο τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο Νετανιάχου είπε ότι οι ρίζες του Ισραήλ βρίσκονται στον απόηχο της ναζιστικής γενοκτονίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος που στοίχισε τη ζωή σε έξι εκατομμύρια Εβραίους.

«Λόγω της γέννησης του Ισραήλ ο εβραϊκός λαός δεν είναι πλέον αβοήθητος απέναντι στους εχθρούς του. Για το Ισραήλ, το ποτέ ξανά δεν πρέπει να είναι μια κενή υπόσχεση», είπε χρησιμοποιώντας μία φράση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η αντιμετώπιση των εχθρών μας απαιτεί τόσο θάρρος όσο και σαφήνεια», τόνισε ο Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι πολλοί αντι-ισραηλινοί διαδηλωτές «επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό του κακού». «Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον καθώς μιλάει ο Νετανιάχου και διαμαρτύρονται για την επίσκεψή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατήγγειλε ακόμη τον άξονα της τρομοκρατίας του Ιράν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

«Στη Μέση Ανατολή, ο άξονας της τρομοκρατίας του Ιράν αψηφά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους Άραβες φίλους μας. Δεν πρόκειται για σύγκρουση πολιτισμών, αλλά για μια σύγκρουση μεταξύ της βαρβαρότητας και του πολιτισμού», τόνισε ο Νετανιάχου από το ημικύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Νετανιάχου: Οι διαδηλωτές υπέρ της Γάζας είναι οι «χρήσιμοι ηλίθιοι του Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλεσε τους διαδηλωτές υπέρ της Γάζας «χρήσιμους ηλίθιους του Ιράν», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη χρηματοδοτεί τις διαδηλώσεις αυτές.

«Έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους διαδηλωτές: όταν οι τύραννοι της Τεχεράνης που κρεμούν τους ομοφυλόφιλους από γερανούς και δολοφονούν τις γυναίκες που δεν καλύπτουν τα μαλλιά τους, σας χειροκροτούν και σας χρηματοδοτούν, τότε έχετε γίνει επίσημα οι χρήσιμοι ηλίθιοι του Ιράν», δήλωσε, την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Γάζας έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το Κογκρέσο.

O Νετανιάχου πρότεινε ακόμη τη δημιουργία μιας συμμαχίας ασφάλειας Ισραήλ και ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπιστεί η ιρανική απειλή και να ονομαστεί «Συμμαχία του Αβραάμ».

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Νετανιάχου

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ορισμένοι κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης, συγκεντρώθηκαν κοντά στο Καπιτώλιο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο.

Thousands of protesters are currently starting marching in DC towards the Capitol to protest Netanyahu’s visit to Congress today while police are seeming to try to stop the march ???? pic.twitter.com/LattoOSpG6

Μια σκηνή στολισμένη με πανό, μεταξύ άλλων, ένα πανό που χαρακτήριζε τον Νετανιάχου «Καταζητούμενο Εγκληματία Πολέμου» σε μια αναφορά σε ένα ένταλμα σύλληψης που ζητούσαν να εκδώσουν οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον ανέβηκε στη σκηνή καταδικάζοντας για τον τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών. «Κανείς δεν είναι ελεύθερος μέχρι όλοι να είναι ελεύθεροι», είπε η Σάραντον.

Actress Susan Sarandon @SusanSarandon speaks at a pro-Palestine protest during Netanyahu's speech to congress pic.twitter.com/9T2dzMmsHv

“We are here today to reject the normalization of genocide”

Σε κοντινή απόσταση, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν σχεδόν 30 φέρετρα από χαρτόνι σε κανονικό μέγεθος τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Πολλοί δρόμοι κοντά στο Καπιτώλιο έχουν αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, άλλοι διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά, συμβολίζοντας το αίμα, σε συντριβάνια γύρω από το Καπιτώλιο.

PROTESTORS HAVE DYED FOUNTAINS AROUND THE CAPITOL IN WASHINGTON D.C. RED THE COLOR OF BLOOD DUE TO ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU’S VISIT

They are calling for Netanyahu's arrest, accusing the imperial Zionist leadership of being responsible for the deaths of thousands of… pic.twitter.com/FiMBt957PK