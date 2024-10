Νετανιάχου: «Σύμμαχοι του Ιράν επιχείρησαν να με δολοφονήσουν - Έκαναν σοβαρό λάθος»

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Η πρώτη φωτογραφία από το χτύπημα του drone κοντά στην κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναρτήθηκε στο Telegram και απεικονίζει τις ζημιές στα τζάμια.

Το drone δεν έπληξε την πρωθυπουργική οικία, αλλά εκτιμάται ότι η ενέργεια αυτή δείχνει προσανατολισμό κλιμάκωσης από τη Χεζμπολάχ. Τα ερωτήματα για τους αισθητήρες έγκαιρης προειδοποίησης εναέριων απειλών επανέρχονται σχεδόν μια εβδομάδα μετά το πρώτο αιματηρό πλήγμα της Χεζμπολάχ στην ταξιαρχία Γκολάνι.

Νετανιάχου: «Σύμμαχοι του Ιράν επιχείρησαν να με δολοφονήσουν - Έκαναν ένα σοβαρό λάθος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η απόπειρα της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να δολοφονήσει τον ίδιον και τη σύζυγό του σήμερα ήταν «σοβαρό λάθος».

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια δήλωση. «Λέω στους Ιρανούς και στους εταίρους τους του άξονα του κακού: όποιος κάνει κακό σε πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

Καμία από τις οργανώσεις που εκτοξεύουν πυρά εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβανομένης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

«Τις προάλλες σκοτώσαμε τον αρχηγό-δολοφόνο Γιαχία Σινουάρ. Είπα ότι είμαστε σε έναν πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Τίποτα δε θα μας αποτρέψει. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στην πρώτη του αντίδραση μετά την απόπειρα επίθεσης.

Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από την περιοχή με τη σορό του Σινουάρ

Ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν το Σάββατο φυλλάδια πάνω από τη νότια Γάζα που έδειχναν μια εικόνα του νεκρού ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ με το μήνυμα ότι «η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα», αναφέρει το Reuters. «Όποιος ρίξει το όπλο και παραδώσει τους ομήρους θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά», έγραφε το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά.

The IDF dropped leaflets in Gaza with this message: "Sinwar ruined your lives, he hid in a dark den and was killed when he fled in panic. Hamas will no longer rule Gaza, you have a chance to free yourself from its tyranny. For those who lay down their weapons and return the… pic.twitter.com/kUJFcOYoTC