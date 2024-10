Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό»

«Διεξάγουμε μια σκληρή εκστρατεία εναντίον του άξονα του κακού του Ιράν που θέλει να μας καταστρέψει ολοκληρωτικά», τόνισε ο Νετανιάχου. «Δεν θα τα καταφέρουν. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Πληρώνουμε οδυνηρό τίμημα, αλλά έχουμε τεράστια επιτεύγματα – και θα συνεχίσουμε να τα επιτυγχάνουμε».

Live update: Netanyahu visits base hit by Hezbollah drone, says IDF will continue to strike in Beirut https://t.co/LG7bh87k7y