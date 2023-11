Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας και μεταπολεμικά

«Η Λωρίδα της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των IDF, δεν θα την παραδώσουμε στις διεθνείς δυνάμεις», λέει ο Νετανιάχου στους δημάρχους του νότου, σύμφωνα με μια ανάγνωση του εκπροσώπου του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εγείρει τις τελευταίες εβδομάδες την ιδέα ότι ένα είδος διεθνούς δύναμης, ενδεχομένως με στρατεύματα από γειτονικούς αραβικούς συμμάχους, θα διαχειρίζεται την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας για μια ενδιάμεση περίοδο μέχρι να μπορέσει να επιστραφεί σε μια λειτουργική παλαιστινιακή κυβέρνηση, η οποία, όπως ελπίζει η Ουάσινγκτον, θα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ωστόσο, στα σχόλιά του προς τους δημάρχους του νότου, ο Νετανιάχου φαίνεται να απορρίπτει ευθέως την ιδέα.

