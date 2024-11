Νετανιάχου: Το μήνυμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ στον λαό του Ιράν

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξοδεύει τόσο χρόνο και χρήμα, για να συντρίψει τις ελπίδες σας και να καταστείλει τα όνειρά σας», υποστήριξε ο Νετανιάχου. «Λοιπόν, σας λέω αυτό: Μην αφήσετε τα όνειρά σας να πεθάνουν. Ακούω τους ψιθύρους: Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας ένα σύνθημα που παρέπεμπε στις μαζικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

«Μην χάνετε την ελπίδα. Να γνωρίζετε πως το Ισραήλ και άλλα κράτη στον ελεύθερο κόσμο είναι στο πλευρό σας», διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.

