Αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ στη Συρία με στόχο μαχητές και υποδομές του ISIS - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία για την «εξάλειψη μαχητών του ISIS, υποδομών και εγκαταστάσεων όπλων τους» μετά τους θανάτους τριών Αμερικανών πολιτών σε επίθεση ενέδρας σχεδόν πριν από μια εβδομάδα.

Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε στο Associated Press την επιχείρηση ως «μεγάλης κλίμακας» πλήγμα που στόχευσε πολλαπλές τοποθεσίες και περιοχές σε όλη την κεντρική Συρία που διέθεταν υποδομές και όπλα του Ισλαμικού Κράτους. Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητες επιχειρήσεις, δήλωσε ότι θα πρέπει να αναμένονται περισσότερα πλήγματα.

Η επίθεση διεξήχθη με αεροσκάφη F-15 Eagle, αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Thunderbolt και ελικόπτερα AH-64 Apache, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης μαχητικά αεροσκάφη F-16 από την Ιορδανία και πυραυλικό πυροβολικό HIMARS, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου – είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.