New York Times: Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μαδούρο την προηγούμενη εβδομάδα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο συνάντησής τους σε αμερικανικό έδαφος.

Όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί σημαντική πίεση στο Καράκας, έχοντας αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Παρότι ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι απώτερος σκοπός είναι η καταπολέμηση των καρτέλ, η κυβέρνηση Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσινγκτον πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν πολύ σύντομα χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον «βενεζουελάνων διακινητών ναρκωτικών».