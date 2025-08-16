New York Times: Θετικός ο Τραμπ στην παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι στηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, αντί για μια εκεχειρία.

Σύμφωνα με τους New York Times, την πληροφορία μετέδωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που είχαν ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει αυτό το σχέδιο τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει καλέσει και Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός και θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον ο Ζελένσκι δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που δεν ελέγχονται σήμερα από ρωσικά στρατεύματα.

Μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πούτιν αντάλλαξε την εκεχειρία σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ουκρανία στα τρέχοντα μέτωπα και μια γραπτή υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η στάση του Ζελένσκι

Ενώ ο Πούτιν φέρεται να έχει προσφέρει την παύση των εχθροπραξιών και το πάγωμα της πρώτης γραμμής σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι το έχει ήδη αποκλείσει.

Ο Ζελένσκι απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

BILD: Ο Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύμφωνα με την BILD o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».