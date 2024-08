New York Times: Η Ρωσία φέρεται να παραδίδει προηγμένο εξοπλισμό στο Ιράν

???? ???? Iran asked Russia for air defense systems in preparation for a possible war with Israel, and the Russians pledged to provide Iran with advanced radar equipment and air defense systems - The New York Times citing iranian sources pic.twitter.com/ubEo2zcz2j

Κρατικά ΜΜΕ του Ιραν σημείωναν ότι ο νέος πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τις σχέσεις με τον «στρατηγικό εταίρο της Ρωσία».

«Η Ρωσία είναι μεταξύ των χωρών που στάθηκαν δίπλα στο ιρανικό έθνος σε δύσκολες στιγμές», είπε ο Πεζεσκιάν στον Σεργκέι Σόιγκου, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Τεχεράνη.

Σε περαιτέρω σχόλια που αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Σοϊγκού, ο Πεζεσκιάν είπε ότι οι «εγκληματικές ενέργειες» του Ισραήλ στη Γάζα και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα «είναι ξεκάθαρα παραδείγματα παραβίασης όλων των διεθνών νόμων και κανονισμών».

Η Ρωσία, η οποία έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη Χαμάς και τις συμμαχικές ομάδες της, καταδίκασε τη δολοφονία του Χανίγια και κάλεσε όλα τα μέρη να απόσχουν από βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Οι κοινές θέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας «στην προώθηση ενός πολυπολικού κόσμου σίγουρα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη», φέρεται να είπε ο Πεζεσκιάν.

Μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση - Φρουροί της Επανάστασης: Εκατοντάδες πύραυλοι έτοιμοι προς εκτόξευση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε άλλες να επιδώσουν μέσω διπλωματικών διαύλων στο Ιράν το μήνυμα ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της, δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή.

Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδυθεί σε «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, μέρα και νύχτα» για να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω της ανησυχίας για τα αντίποινα που φέρεται να προετοιμάζει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απόσχουν από την κλιμάκωση», είπε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την ομόλογό του της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αμβλυνθούν οι εντάσεις. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα οδηγήσει σε περισσότερη σύγκρουση, περισσότερη βία, περισσότερη ανασφάλεια».

Το Ιράν, που κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη, διαμηνύει πως θα υπάρξει «σκληρή τιμωρία» του εβραϊκού κράτους για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς και αυτήν ηγετικού στελέχους της λιβανικής Χεζμπολά, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό την περασμένη Τρίτη.

Φρουροί της Επανάστασης: Εκατοντάδες πύραυλοι έτοιμοι προς εκτόξευση

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, στην οποία αναφέρουν: «Έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες πυραύλους στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, είμαστε έτοιμοι να τους εκτοξεύσουμε με εντολή του Αγιατολάχ Χαμενεΐ σύντομα.Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian η Τεχεράνη ζήτησε να γίνει την Τετάρτη έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, σε μια προσπάθεια, να πάρει ουσιαστικά τη στήριξη των χωρών που είναι μέλη αυτού του οργανισμού, καθώς όπως λέει, είναι δικαίωμα του να απαντήσει για τη δολοφονία του Χανίγια στα εδάφη του.

Πολλοί ηγέτες του Κόλπου είναι πρόθυμοι να καταδικάσουν την δολοφονία του Χανίγια, όμως δεν θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό.

Η συνάντηση σύμφωνα με τον Guardian θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Οργανισμού στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας την Τετάρτη.

Επισήμως, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πάντως ορκίστηκε πως θα αφανίσει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα τους που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις, ιδίως για τις απειλές που εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

