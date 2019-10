New York Times: Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από τις ενέργειες αποσταθεροποίησης της Ευρώπης - Κρεμλίνο: Φτηνιάρικο μυθιστόρημα

To επίλεκτο «τμήμα 29155» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, βρίσκεται πίσω από την «εκστρατεία αποσταθεροποίησης» της Ευρώπης, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη εκπροσώπους τεσσάρων δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου, που παρομοίασε το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας με «φτηνιάρικο μυθιστόρημα».