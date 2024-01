Newsweek: Διασυνδέσεις τουρκικών εταιρειών με την Χαμάς

Το AG Plaza στην Κωνσταντινούπολη είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς - σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών - αποκαλύπτονται εκτεταμένες νέες διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών και ατόμων που οι ΗΠΑ λένε ότι χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις της Χαμάς.

The unprecedented aerial and ground assault on Gaza, which Israel says is necessary to ensure Hamas' destruction, may paralyze the militant group there, it seems unlikely to stop the flow of funds from abroad.

Investigation by @seanpodriscoll.

Read more: https://t.co/S5pFr1uOUm