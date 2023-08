Νίγηρας: Εκατοντάδες πολίτες ευρωπαϊκών χωρών εγκαταλείπουν αεροπορικώς την πρωτεύουσα Νιαμέι

«Στο αεροπλάνο, ένα Airbus A330, επιβαίνουν 262 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 μωρά», είπε η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. «Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είναι συμπατριώτες μας», διευκρίνισε και συμπλήρωσε ότι ταξιδεύουν επίσης ορισμένοι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μια δεύτερη πτήση «με περισσότερους Ευρωπαίους» είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει απόψε από την πρωτεύουσα του Νίγηρα.

Σύμφωνα με την Κατρίν Κολονά, περίπου 600 Γάλλοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν τον Νίγηρα, όπως και 400 πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Έχει προγραμματιστεί και τρίτη πτήση για την απομάκρυνση Ευρωπαίων από τον Νίγηρα, διευκρινίζει το AFP.

???? #Niger situation update:

????France sent an A-330 Air Force flight to evacuate its nationals and other countries' nationals. The plane landed earlier today in #Niamey.

An additional flight from France is on its way to Niger pic.twitter.com/p4IvD8pOdp