Νίγηρας: «Επίδειξη δύναμης» των πραξικοπηματιών, λίγες ώρες προτού να λήξει το τελεσίγραφο του ECOWAS

Μια αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διάσωση της Πατρίδας (CNSP), της χούντας που ανέλαβε την εξουσία, έφτασε στο στάδιο υπό τις επευφημίες του πλήθους. Πολλοί κρατούσαν ρωσικές σημαίες και πορτρέτα των ηγετικών στελεχών του CNSP. «Σήμερα είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας μας!» είπε ένας νεαρός, ενώ το πλήθος γύρω του φώναζε συνθήματα όπως «Κάτω η Γαλλία, κάτω ο ECOWAS».

Το στάδιο αυτό, το μεγαλύτερο στον Νίγηρα, φέρει το όνομα του Σεϊνί Κουντσέ, του πραξικοπηματία στρατιωτικού που ανέτρεψε τον πρώτο πρόεδρο της χώρας, το 1974. Ήταν σχεδόν γεμάτο και η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική.

#NIGER ????A few hours before the end of the ultimatum given by West #African countries to the new government in Niger the people of #Niamey filled the stadium of General Seni Konche to support the decisions of the new government in Niger. #Algeria #nigeria #Niger #France #ECOWAS pic.twitter.com/bLigoAnNV3

Ο στρατηγός Μοαμέντ Τουμπά, ένα από τα ηγετικά στελέχη του CNSP, πήρε τον λόγο ενώπιον του πλήθους και κατήγγειλε «εκείνους που κρύφτηκαν στη σκιά» και «μηχανορραφούν για να ανατρέψουν» το «βήμα προς τα εμπρός» που έκανε ο Νίγηρας. «Γνωρίζουμε το μακιαβελικό σχέδιό τους», πρόσθεσε.

Αυτή η επίδειξη δύναμης γίνεται ενώ σήμερα λήγει η διορία που έδωσε στις 30 Ιουλίου ο ECOWAS στους στρατιωτικούς να αποκαταστήσουν τον ανατραπέντα πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ. Το τελεσίγραφο λήγει τα μεσάνυχτα και προς το παρόν οι στρατηγοί δεν δείχνουν πρόθυμοι να παραχωρήσουν την εξουσία.

People of #Niger rally in support of Niger's new anti-French government in the capital #Niamey

NO African country should Invade #Niger in support of #France. #Ecowaspic.twitter.com/RVEiYNSod0