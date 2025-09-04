Νιγηρία: 29 νεκροί σε ναυάγιο πορθμείου - Real.gr

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε πλεούμενο με τουλάχιστον 80 επιβάτες στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική - βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα, που εκτυλίχτηκε προχθές Τρίτη περί το μεσημέρι, οφειλόταν σε «υπερφόρτωση» του σκάφους, που προσέκρουσε με «κλαδί δέντρου» σε ποταμό, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της υπηρεσία διάσωσης. Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού, ο Αμπουμπακάρ Ιντρίς, έδωσε τον ίδιο απολογισμό μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.