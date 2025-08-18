Νιγηρία: Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 40 ανθρώπων σε ναυάγιο - Real.gr

Διασώστες προσπαθούν να βρουν περισσότερους από 40 ανθρώπους, η τύχη των οποίων αγνοείται έπειτα από ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε σε ποταμό της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης NEMA.

Η υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 50 επιβάτες σε μια αγορά, βυθίστηκε.

«Γύρω στους δέκα ανθρώπους έχουν διασωθεί, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 40 επιβατών», ανακοίνωσε η NEMA διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Σοκότο.