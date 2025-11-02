Ευπρόσδεκτη είναι η αμερικανική βοήθεια κατά της τρομοκρατίας για τη Νιγηρία αν γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητά της - Real.gr

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, μετά από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Δυτικοαφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

O Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας «ταχείας» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής αποτύχει στην καταστολή των δολοφονιών των Χριστιανών.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ