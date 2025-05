Νιγηρία: Στους 117 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Real.gr

Τουλάχιστον 117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κεντρικό τμήμα της χώρας έπειτα από σφοδρές πλημμύρες που κατέστρεψαν σπίτια, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, μετά τον εντοπισμό περισσότερων πτωμάτων.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην περιοχή Μόκουα, στο δυτικό τμήμα της Νιγηρίας, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που παρέσυραν σπίτια μαζί με τις οικογένειες που διέμεναν σε αυτά.

Συνεργεία της πολιτειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (SEMA) και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Τις προηγούμενες ημέρες, η νιγηριανή μετεωρολογική υπηρεσία (NiMet) είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων σε 15 από τις 36 πολιτείες της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα είναι συχνά στη Νιγηρία κατά την περίοδο των βροχών, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

Το 2024 περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών στη Νιγηρία, των χειρότερων που είχαν σημειωθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Flooding in Mokwa, Niger State

A deadly flood has displaced residents & submerged 50+ homes—described as the worst in recent memory.

Like the 2022 floods, it highlights urgent needs for early warning, resilient infrastructure & real recovery plans.

