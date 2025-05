Νιγηρία: Τουλάχιστον 25 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών - Real.gr

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που «παρέσυραν 50 σπίτια» μαζί με τις οικογένειες που διέμεναν σε αυτά.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης την περιοχή Μόκουα στο δυτικό τμήμα της Νιγηρίας.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που «παρέσυραν 50 σπίτια» μαζί με τις οικογένειες που διέμεναν σε αυτά, δήλωσε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στην πολιτεία του Νίγηρα. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς και αρκετούς αγνοούμενους.

Admits the heavy downpour in Niger state, this is the flood situation in Mokwa town this morning…this is really sad 😭😭😭

Pray for mokwa 🙏🙏 pic.twitter.com/KuX5QaVSK4

