Quantcast
Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών στην πολιτεία Καντούνα - Real.gr
real player

Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών στην πολιτεία Καντούνα

14:15, 08/02/2026
Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών στην πολιτεία Καντούνα

Ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και απήγαγαν έναν καθολικό ιερέα και αρκετούς άλλους πιστούς σε μία επίθεση που έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στην κατοικία του ιερέα, στην πολιτεία Καντούνα που βρίσκεται στα βόρεια της Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα, εκκλησιαστικές και αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τη διαρκή ανασφάλεια της περιοχής, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πιστοί είχαν απαχθεί στη διάρκεια επιθέσεων από ενόπλους σε δύο εκκλησίες, άλλων περιοχών στην Καντούνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved