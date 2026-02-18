Νιγηρία: Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο μολύβδου, σύμφωνα με πηγές - Real.gr

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 27 άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο τοπικός φύλαρχος Αλίγιου Ανταμού Ιντρίς.
Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 7:30 και 8:00 το πρωί τοπική ώρα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.
«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.
Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ