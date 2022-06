Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν πιστούς μέσα σε μια καθολική εκκλησία στην πολιτεία Όντο - Σκληρές εικόνες

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι πυροβόλησαν κατά των πιστών και πυροδότησαν εκρηκτικά στην εκκλησία.

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα σε μια καθολική εκκλησία στην πολιτεία Όντο της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κάποια διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 50 νεκρούς. This happened in a church today at Owo in Ondo State.

This is a gentle reminder should you want to choose who becomes your next President. #Nigeria#NigeriaDecides2023#Trendingpic.twitter.com/Q7H6HTc4HY

— Chukwuemeke K. Victor-MDP (@mrdueprocess) June 5, 2022

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο στο Όουο, μια πόλη στην πολιτεία στην νοτιοδυτική Νιγηρία, ανέφερε στο Reuters ότι «πολλοί πιστοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο νεκροί».

Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής είναι τόπος επιθέσεων και απαγωγών για λύτρα από ένοπλες συμμορίες, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στη νοτιοδυτική Νιγηρία.