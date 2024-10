Νιγηρία: Η πολιτεία Μπόρνο επλήγη από χολέρα εν μέσω καταστροφής από πλημμύρες - ΒΙΝΤΕΟ

Ο επικεφαλής για την υγεία της πολιτείας Μπόρνο Μπάμπα Μάλαμ Γκάνα δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχουν καταγραφεί 17 κρούσματα, αλλά κανένας θάνατος μέχρι στιγμής.

«Ωστόσο καταγράφουμε αυξανόμενο αριθμό Οξείας Υδαρούς Διάρροιας (AWD)/ύποπτης Χολέρας, η οποία δεν είναι ασύνδετη με την καταστροφή από τις πλημμύρες», σημείωσε ο Γκάνα.

In Nigeria, the Borno State Government has urged residents to protect themselves and their properties after the collapse of water channels at the Alau Dam, displacing many due to flooding. The National Emergency Management Agency (NEMA) has begun evacuating residents from… pic.twitter.com/Og8RK91uvK

Σχεδόν 500 κρούσματα AWD έχουν καταγραφεί, πρόσθεσε ο Γκάνα, με πέντε περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης να πλήττονται κυρίως.

Οι πλημμύρες στην Μπόρνο άρχισαν όταν φράγμα υπερχείλισε ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκαλώντας ζημιά στις υγειονομικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

#Maiduguri, the capital of #Borno State, is experiencing flood levels not seen since 1994.

This phenomenon has affected the zoo in the capital, with wild animals seen on the streets. pic.twitter.com/eLxrqv0GmS