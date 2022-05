Νιγηρία: Ισχυρή έκρηξη σε σχολείο- Φόβοι για δεκάδες νεκρά παιδιά- Βίντεο

Οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά του τηλέφωνα κάτοικοι της περιοχής από τη στιγμή της τραγωδίας είναι σοκαριστικές.

Breaking news Bomb blast at a primary school in sambo gari Kano. #bomb #kano #school #nigeria pic.twitter.com/EWJoc8yKYv

BBC Live update about the gas explosion @Winners School, Sabon Gari, Kano.

Sabon Gari is the area of Kano metropis, with a lot of non-indegenes, business and churches.

Please pray for Nigeria and victims of this tragedy.

???????? *https://t.co/wfjgyq4N4n* pic.twitter.com/gNUkkgOBEQ