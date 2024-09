Νιγηρία: Κροκόδειλοι διέφυγαν από ζωολογικό κήπο μετά από πλημμύρα

Οι πλημμύρες ξεκίνησαν όταν ένα φράγμα υπερχείλισε λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η καταστροφή έπληξε και άλλες υποδομές στην πόλη Μαϊντουγκούρι, όπως το ταχυδρομείο και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ανέφερε το γραφείο του προέδρου της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου. Η προεδρία κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

«Ο πρόεδρος Τινούμπου εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην κυβέρνηση και τον λαό της Πολιτείας, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχασαν τα μέσα επιβίωσής τους λόγω της καταστροφής που προκλήθηκε από την υπερχείλιση του Φράγματος Αλάου», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες των πληγέντων.

Από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Νιγηρία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 49 άνθρωποι τον περασμένο μήνα. Το 2022, οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους 600.

Aerial view photos shows houses and roads submerged in Maiduguri as a result of a breakdown of the Alau Dam.

The areas most affected include Fori, Galtimari, Gwange, and Bulabulin.

Wild animals, including snakes, crocodiles and ostriches, were flooded out of their enclosures… pic.twitter.com/cm90QU0WDp