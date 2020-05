Νιγηρία: Με κινούμενα σχέδια εξηγούν στα παιδιά τους κινδύνους από τον κορωνοϊό - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βίντεο στην αγγλική και σε τρεις γλώσσες που ομιλούνται στη Νιγηρία, Yoruba, Hausa και Igbo μεταφράστηκε στη γαλλική, στην πορτογαλική και στη σουαχίλι και προβλήθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες χώρες του πλανήτη.

Το βίντεο αφηγείται την ιστορία του Habeeb και της μεγαλύτερης αδερφής του, Funke. Ο Habeeb βαριέται να μένει μέσα στο σπίτι και προσπαθεί να βρει τρόπο να βγει έξω για να παίξει ποδόσφαιρο. Η αδερφή του, η οποία του λέει για τον κορονοϊό τον προειδοποιεί για τους κινδύνους του.

Ο Habeeb επιμένει να βγει έξω και βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέρας του κορωνοϊού.

Στη Νιγηρία όλα τα σχολεία παρέμεναν κλειστά έως τις 21 Μαΐου.

Ο Νιγηριανός σκηνοθέτης δημιούργησε το βίντεο μέσω της εταιρείας παραγωγής που έχει στο Λάγος, Anthill Studios. Όλοι οι συντελεστές εργάστηκαν από τα σπίτια τους και επιλέχθηκαν τα κινούμενα σχέδια, ώστε όλοι να μπορέσουν να τηρήσουν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Κατάλαβα ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξηγήσω τι είναι ο κορωνοϊός ήταν με γραφικά και κινούμενα σχέδια» είπε στο CNN.

We have made this beautiful 90secs animation in four languages to explain the lockdown and coronavirus to kids. I have created a folder with all videos Please let’s get it on all TV stations and if anyone can sponsor on youtube, they should. Download here https://t.co/RxEO2LbdwIpic.twitter.com/u3DnyE3BM2