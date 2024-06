Νιγηρία: Περισσότεροι από 30 μεταλλωρύχοι εγκλωβίστηκαν λόγω κατολίσθησης

Στην ενημέρωση της NSEMA υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι διασώστες κινδύνευσαν εξαιτίας καθιζήσεων. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συνδρομή εκσκαφέων τις τελευταίες ώρες, αλλά με προσεκτικά βήματα καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης.

Tragic Incident: One Fatality, 30 Individuals Trapped at Mining Site in Niger

The Niger State Emergency Management Agency (NSEMA) has verified that one miner has passed away, with 30 others, including the site Manager Alh. Ibrahim Ishaku, trapped after a mining pit collapsed at…