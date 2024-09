Νιγηρία: Πλημμύρες μετά την κατάρρευση φράγματος - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Το Μαϊντουγκούρι βιώνει μια από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Ορισμένες συνοικίες της πόλης που εδώ και χρόνια δεν είχαν πλημμυρίσει, σήμερα πλημμύρισαν», είπε ο Εζεκίελ Μάνζο, ένας εκπρόσωπος της ΝΕΜΑ.

#Nigeria : Maiduguri hit by worst flood in 30 years after dam break #Flood #Africa #Maiduguri #Borno #Flooding #Dam #Viral pic.twitter.com/qwHKTLAjWB

Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί», χωρίς να δώσει κάποιον ακριβή αριθμό επειδή «οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται» στις πληγείσες περιοχές.

Χιλιάδες σπίτια βυθίστηκαν στο νερό όταν έσπασε το φράγμα Αλάου, που βρίσκεται στον ποταμό Νγκάντα, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτίως του Μαϊντουγκούρι. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια στρουθοκάμηλος να περιφέρεται στους δρόμους, αφού γλίτωσε από την πλημμύρα που σάρωσε τον τοπικό ζωολογικό κήπο.

«Τα σχολεία έκλεισαν και τα καταστήματα δεν λειτουργούν, ο κόσμος φεύγει με τα υπάρχοντά του», σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Borno State's heart is bleeding badly as a result of Alo Dam rupturing and flooding the state capital.

Offer assistance to everyone you know in Borno State's Maiduguri.#Maiduguri#FloodinMaid#Nigeriapic.twitter.com/ANIj4Oxtxn