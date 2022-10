Νιγηρία: Στους 76 ανέρχονται οι νεκροί από τη βύθιση πλοιαρίου στην πολιτεία Ανάμπρα

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μουχαμαντού Μπουχάρι ανέφερε ότι οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν και να διασώσουν τους αγνοούμενους επιβάτες. Πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.

Over the weekend, a boat capsized in Anambra State's in Ogbaru's Umunnankwo community, leaving 76 people missing.

The ill-fated boat took off from Onukwu Bridge and was on its way to Ogbakuba's Nkwo market when it capsized, according to witnesses.