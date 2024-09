Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από πλημμύρες στο Μαϊντουγκούρι

Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι βαρύτερος, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια της ΝΕΜΑ Ζουμπάιντα Ούμαρ καθώς οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στην περιοχή.

Το Μαϊντουγκούρι, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Πολιτείας Μπόρνο, βιώνει μια από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

«Είναι φρικτό, δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου, να αναγκαστείς να φύγεις από το σπίτι σου μόνο με τα ρούχα που φοράς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αϊσά Αλίγου, μια γυναίκα που φιλοξενείται σε έναν από τους οκτώ καταυλισμούς που έστησε η ΝΕΜΑ για τους πληγέντες.

«Δεν έχω πού να πάω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου, δεν έχω δει κανέναν από τα αδέλφια μου, κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο», είπε με δάκρυα στα μάτια η Μαριάμ Μούσα, που έμεινε και αυτή άστεγη.

Flash floods in Maiduguri, Nigeria have displaced over 200,000 people.@IFRC_DREF has given 230,000 Swiss Francs to @nrcs_ng for flood relief efforts in Nigeria. The most impacted communities will receive cash assistance, WASH services, and shelter support. pic.twitter.com/xqf2p8WPJu