Νιγηρία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια στάση λεωφορείου στον άξονα Ικέτζα του Λάγκος, μιας πόλης περίπου 20 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο οδηγός του λεωφορείου αγνόησε το απαγορευτικό σήμα και επιχείρησε να περάσει τις γραμμές ενώ ερχόταν το τρένο.

#Nigeria : à #Lagos, la collision d’un train et d’un bus a fait au moins 6 morts et plus de 80 blessés.

Le bus aurait tenté de traverser un passage à niveau avant qu’un train ne le percute pic.twitter.com/pOCG3t7B7E