Νιγηρία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη και οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ολουφέμι Σονέγιε. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρία πτώματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο τύπου Sikorsky SK76 «βούτηξε στη θάλασσα κοντά στο Μπόνι Φινίμα, στον Ατλαντικό Ωκεανό». Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικά και άλλα αεροσκάφη για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του και να διασώσουν τυχόν επιζώντες, είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Οντουτάγιο Ολουσέγι.

Three bodies have been found after a helicopter crashed near Bonny waterways, Rivers State. The Sikorsky SK76, operated by East Wind Aviation, was en route to an oil rig with eight onboard. Search and rescue ops continue. #HelicopterCrash#RiversState#Aviationpic.twitter.com/VQJYKvvC0T