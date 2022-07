Νικαράγουα: Δεκαέξι νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο

«Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πέντε γυναίκες και ένδεκα άνδρες. Δεκατρείς ήταν υπήκοοι Βενεζουέλας, ένας από τη Νικαράγουα και δύο εκ των θυμάτων δεν έχουν ταυτοποιηθεί», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

#NEWS | At least 16 people, including 13 #venezuelan citizens, died in #Nicaragua when the bus they were traveling in fell into a precipice in the northern part of the country, according to the Police. 47 were injured. It is presumed the group was headed to the #UnitedStatespic.twitter.com/DFQaZJ2wn2