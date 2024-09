«H Χάρις στρίμωξε τον Τραμπ»: Τι λένε διεθνή δίκτυα για την τηλεμαχία

Το επιβεβαιώνει άλλωστε και δημοσκόπηση του SSRS για λογαριασμό του CNN, στην οποία το 63% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που παρακολούθησαν το ντιμπέιτ, είπαν ότι η εμφάνιση της Χάρις ήταν καλύτερη, και μόνον το 37% υποστήριξαν το ίδιο για τον τραμπ.

Πριν το ντιμπέιτ οι ίδιοι ψηφοφόροι ήταν μοιρασμένοι 50%-50% ως προς το ποιος θα τα πήγαινε καλύτερα.

Σύμφωνα με το CNN το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης συνιστά μια μεταστροφή από τον Ιούνιο, όταν το 67% είχε κρίνει ως νικητή τον Τραμπ στην καταστροφική για τον Τζο Μπάιντεν τηλεμαχία.

The Great Debate begins with the most awkward handshake in modern political history. pic.twitter.com/rzuttNuyPf

Την ίδια άποψη για την έκβαση της τηλεμαχίας έχουν και το Politico και το BBC.

«Η Χάρις κέρδισε το ντιμπέιτ – κι ούτε καν οριακά», αποφάνθηκαν πέντε δημοσιογράφοι του Politico, που παρακολούθησαν την τηλεμαχία. «Ένα ντιμπέιτ που ξεκίνησε με ερώτημα που θεωρητικά θα ευνοούσε το Τραμπ – αν οι Αμερικανοί τα πάνε καλύτερα οικονομικά απ’ ό,τι προ τετραετίας – γρήγορα στράφηκε κατά του πρώην προέδρου. Ακόμη κι όταν η τηλεμαχία επέστρεψε στο φιλικό τερέν της μετανάστευσης η Χάρις έστησε παγίδα στον Τραμπ, αναγκάζοντάς τον να μιλά για το μέγεθος του πλήθους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις και για fake news με απαχθέντα κατοικίδια και κατέστη γρήγορα σαφές ότι γνώριζε πώς τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εκείνος ήθελε», σχολίασε ένας εξ’ αυτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το BBC με την ανταποκρίτριά του στην Ουάσιγκτον, ΚόρτνεΪ Σαμπμαράνιαν να σημειώνει ότι «μολονότι είναι ασαφές κατά πόσον οι τηλεθεατές έμαθαν περισσότερα για τις πολιτικές της, η Χάρις κατάφερε με μια σειρά επιθέσεων να βγάλει εκτός εαυτού τον Τραμπ. Το επιτελείο της Χάρις θα είναι ικανοποιημένο που οι τηλεθεατές είδαν μια εκδοχή ενός εξόφθαλμα οργισμένου Τραμπ, που δεν είχαν δει στο ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν».

«Ο Τραμπ ήταν πολύ κακός κι η Χάρις κέρδισε με διαφορά» την τηλεμαχία, έκρινε ο πολιτολόγος Λάρι Σαμπάτο. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό πως θα έχει αντανάκλαση στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τον Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητή στο Πρίνστον.

Αναλύοντας τα όσα έγιναν το βράδυ της Τρίτης στο κανάλι Fox News ένας καλεσμένος δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών «σάρωσε» τον πρώην πρόεδρο.

Σε αντίθεση με την επίδοση του debate που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, η επίδοση της Κάμαλα Χάρις ήταν εμφανώς διαφορετική και καλύτερη. Όπως αναφέρθηκε, η Κάμαλα Χάρις ήταν πολύ καλά διαβασμένη και προετοιμασμένη για την αναμέτρηση απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Ο Τραμπ είχε μια άσχημη νύχτα. Ακούσαμε τόσα πολλά από τα παλιά του παράπονα. Αυτή ήταν η νύχτα της Κάμαλα Χάρις», είπε ο καλεσμένος του Fox News.

Fox guest: Make no mistake, Trump had a bad night. We heard so many of his old grievances. This was Kamala Harris’ night pic.twitter.com/MTbL3aCD90