Νίκολα Πιετραντζέλι: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο θρυλικός Ιταλός τενίστας - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ένας από τους πιο καταξιωμένους τενίστες της Ιταλίας, ο Νίκολα Πιετραντζέλι που άφησε το στίγμα του στο τεραίν.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Τένις και Πάτελ ανακοίνωσε τον θάνατο του Πιετραντζέλι τη Δευτέρα (1/12), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου του. Η ομοσπονδία σημείωσε ότι ο Πιετραντζέλι είναι ο μόνος Ιταλός παίκτης που εισήχθη στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Ο Νικόλα Τσιρίνσκι Πιετραντζέλι γεννήθηκε στην Τύνιδα, η οποία τότε ήταν γαλλική αποικία, από Ιταλό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα.

Ο Πιετραντζέλι ήταν Ιταλός πρωταθλητής τένις που θριάμβευσε τη δεκαετία του 1950 και του 1960, του οποίου τα ρεκόρ μόλις πρόσφατα καταρρίφθηκαν από τον Γιάννικ Σίνερ.

Παραμένει όμως ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στο Davis Cup όλων των εποχών.

Το συγκινητικό «αντίο» του Ναδάλ

«Μόλις άκουσα τα θλιβερά νέα για τον θάνατο ενός Ιταλού και παγκόσμιου θρύλου του τένις. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στον γιο του Φίλιππο και σε ολόκληρη την ιταλική οικογένεια του τένις. Αναπαύσου εν ειρήνη, Νίκολα» έγραψε ο Ραφαέλ Ναδάλ σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. DEP Nicola pic.twitter.com/rs1ql2vAU6 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2025



Ο πρώτος Ιταλός παίκτης που κέρδισε τρόπαιο Grand Slam

Ο Πιετραντζέλι ήταν ο πρώτος Ιταλός παίκτης που κέρδισε ένα τρόπαιο Grand Slam, θριαμβεύοντας στο Γαλλικό Όπεν το 1959.

Υπερασπίστηκε τον τίτλο του ένα χρόνο αργότερα και το ρεκόρ του με δύο τίτλους Grand Slam στο απλό μεταξύ Ιταλών παικτών δεν έσπασε μέχρι που ο Σίνερ κέρδισε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στο Αυστραλιανό Όπεν το 2025, αυξάνοντας το σύνολο των κατακτήσεων σε τρεις. Ο Σίνερ έχει πλέον κερδίσει τέσσερα μεγάλα τουρνουά.

«Κέρδισα 150 δολάρια για τον τίτλο του 1960, τα οποία κάλυπταν δύο μήνες ενοικίου για το σπίτι μου στη Ρώμη», δήλωσε ο Πιετραντζέλι στην Gazzetta dello Sport το 2020.

Ο Πιετραντζέλι ήταν επίσης δεύτερος στο Ρολάν Γκαρός το 1961 και το 1964, χάνοντας και τους δύο τελικούς από τον Ισπανό Μανουέλ Σαντάνα. Κέρδισε τον τίτλο στο διπλό στο Παρίσι το 1959 με τον Ορλάντο Σιρόλα.

Το βράδυ που πλήρωσε την ήττα του πολύ ακριβά

«Το 1964, ο Σαντάνα και εγώ στοιχηματίσαμε ότι αυτός που θα έχανε θα πλήρωνε ένα δείπνο», είπε ο Πιετραντζέλι. «Τήρησα τη συμφωνία και 10 από εμάς βγήκαμε εκείνο το βράδυ, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων μας. Ο Μανόλο κάλεσε τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Λουιζίτο Σουάρες» είπε ο Πιετραντζέλι. «Ξόδεψα όλα μου τα κέρδη από το τουρνουά για να καλύψω τη βραδιά».

Ο Πιετραντζέλι έφτασε επίσης στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον το 1960 και στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν το 1957.

«Ο Νίκολα Πιετραντζέλι δεν ήταν μόνο ο πρώτος που μας δίδαξε τι πραγματικά σημαίνει να κερδίζεις, εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν το σημείο αναφοράς για όλα όσα έχει γίνει το τένις για εμάς» δήλωσε ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, Άντζελο Μπινάγκι.

Το Ρεκόρ στο Davis Cup

Στο Davis Cup, ο Πιετραντζέλι κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες συνολικές νίκες, έχοντας παίξει 164 αγώνες για την Ιταλία σε 66 ισοπαλίες. Το ρεκόρ του στο απλό ήταν 78-32 και στο διπλό ήταν 42-12. Επίσης, σχημάτισε το μισό της πιο επιτυχημένης συνεργασίας στο διπλό του Davis Cup με τον Σιρόλα, με το δίδυμο να κερδίζει 34 από τους 42 αγώνες τους μαζί.

Ως παίκτης, ο Πιετραντζέλι οδήγησε την Ιταλία στον τελικό του Davis Cup δύο φορές, χάνοντας και τις δύο φορές εκτός έδρας από μια ομάδα της Αυστραλίας με τους Ροντ Λέιβερ και Ρόι Έμερσον.

Ο Πιετραντζέλι σήκωσε τελικά το τρόπαιο του Κυπέλλου Davis ως αρχηγός το 1976, όταν προπόνησε τους Αντριάνο Πανάτα, Κοράντο Μπαρατσούτι, Πάολο Μπερτολούτσι και Αντόνιο Ζουγκαρέλι για τον τίτλο με μια νίκη επί της Χιλής που παίχτηκε εν μέσω της στρατιωτικής δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ.

Το στάδιο Πιετραντζέλι

Αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του ως παίκτης και προπονητής, ο Πιετραντζέλι έγινε ένα είδος «νονού» για το ιταλικό τένις. Ήταν βασικός στην πρώτη σειρά του Foro Italico για το Italian Open, ένα τουρνουά που κέρδισε το 1957 και το 1961 — νικώντας τον Λέιβερ στον τελευταίο τελικό.

Το 2006, το γεμάτο αγάλματα γήπεδο Pallacorda στο Foro Italico — που θεωρείται ένα από τα πιο γραφικά στάδια της πίστας — μετονομάστηκε σε στάδιο Πιετραντζέλι. Ο ίδιος είχε πει ότι ήθελε η κηδεία του να γίνει στο γήπεδο που φέρει το όνομά του.