Quantcast
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι - Real.gr
real player

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38, 25/09/2025
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε ένοχο σήμερα τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εστρατείας του από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

Αθωώθηκε για την απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και για παθητική διαφθορά.

Ο Σαρκοζί κατηγορούνταν για παθητική δωροδοκία, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, παράνομη χρηματοδότηση καμπάνιας και σύσταση συμμορίας..

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σαρκοζί θεωρείται τόσο «εντολοδόχος» όσο και αποδέκτης της χρηματοδότησης.

Ο ίδιος είχε αντιδράσει στην εισαγγελική πρόταση ποινής ως απαράδεκτη που «μακιγιάρει την αδυναμία των υποτιθέμενων καταγγελιών».

Η δίκη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 διήρκησε 3 μήνες. Η εισαγγελία πρότεινε ποινή 7 ετών, την ίδια και για τους 12 κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης. Συμπληρώνεται από πρόταση για 300.000 πρόστιμο, πενταετή απαγόρευση του εκλέγεσθαι και απαγόρευση άσκησης νομικών συμβουλών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα τρία παιδιά του, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί σε ποινή, καθώς το δικαστήριο εξακολουθεί να ανακοινώνει την απόφασή του.

Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σαρκοζί αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» από πολιτικούς του αντιπάλους και «ψευδομάρτυρες» που επιδίωκαν εκδίκηση, μετά τη στάση του υπέρ της ανατροπής του Καντάφι το 2011.

Λόγω ηλικίας, εάν ο 70χρονος πρώην πρόεδρος καταδικαστεί μελλοντικά τελεσίδικα από το Εφετείο δεν αναμένεται να φυλακιστεί αλλά να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Εκτός κι αν το δικαστήριο αποφασίσει την άμεση φυλάκιση των κατηγορουμένων εν αναμονή της εκτέλεσης της έφεσης, κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο γιατί δεν προτάθηκε από την Εισαγγελία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Όλες οι αλλαγές στην εφαρμογή

13:20 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

Νικολά Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

14:28 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:19 25/09
Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

13:35 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved