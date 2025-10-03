Νιου Τζέρσεϊ: Πρώην σύντροφος της Μαρίας ο 17χρονος που τη σκότωσε - Το βίντεο λίγο πριν συλληφθεί - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση της Μαρίας Νιώρη, της 17χρονης ομογενούς από τη Ρόδο, που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τη συμμαθήτριά της, Ισαμπέλα Σάλας, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο φερόμενος δράστης, Βίνσεντ Μπατιλόρο, κατηγορείται ότι σκόπιμα τις παρέσυρε με το τζιπ του την ώρα που επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο και αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 17χρονος Μπατιλόρο είχε στο παρελθόν σχέση με τη Μαρία, την οποία, όπως καταγγέλλουν φίλοι και συγγενείς της, παρακολουθούσε «για μήνες».

Μια ημέρα, δε, πριν να συλληφθεί, ο 17χρονος εμφανίστηκε ατάραχος σε βίντεο στο YouTube να εκφράζει «ειλικρινά συλλυπητήρια στις δύο κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα». Στο ίδιο βίντεο φέρεται να παραπονιέται ότι οι ντόπιοι απειλούσαν την οικογένειά του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο αυτό το δράμα», ενώ ισχυριζόταν ότι είχε «υποστεί εκφοβισμό» λόγω «ψευδών κατηγοριών» στο παρελθόν.

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή… αυτό θα είναι στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω… Υπάρχουν περισσότερα για την ιστορία, αλλά και πάλι, δεν θα μου επιτραπεί να το σχολιάσω» έλεγε στο προκλητικό βίντεό του.

Η οικογένεια και οι φίλοι της Μαρίας Νιώτη ισχυρίζονται ότι ο 17χρονος την παρακολουθούσε για μήνες πριν από την θανατηφόρα παράσυρση κάνοντας λόγο για «προμελετημένο ατύχημα» από τον «δειλό» Μπατιλόρο, ο οποίος θα γίνει 18 ετών στις αρχές του επόμενου μήνα.

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γνωστοποιηθεί η αλήθεια: δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε ήταν τροχαίο με εγκατάλειψη». Ήταν φόνος πρώτου βαθμού» είπαν συγγενείς των δύο κοριτσιών στο Fox 5.

«Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε την φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και της Ιζαμπέλα» πρόσθεταν σε υψηλούς τόνους.

Φίλος των δύο κοριτσιών δήλωσε στη New York Post ότι ο Μπατιλόρο παραμόνευε έξω από το σπίτι της Μαρίας: «Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά από το σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω, μπροστά από το σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνεςΤο είδα! Πες μου. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό;»

H Μαρία (αριστερά) και η φίλη της Ισαμπέλα (δεξιά)

Ο πατέρας της Ισαμπέλα είπε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον 17χρονο αλλά ότι η μητέρα της Μαρίας του είπε ότι η κόρη της είχε προβλήματα μαζί του.

Άλλος φίλος των κοριτσιών αποκάλυψε ότι ο Μπατιλόρο είχε στείλει απειλητικό μήνυμα και σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά το χωρισμό τους. Σε ένα από αυτά έγραφε «το σχολείο σου έχει ήδη πει να σταματήσεις να την παρενοχλείς».

Ο θείος του 17χρονου συλληφθέντα, ο οποίος είναι αρχηγός της αστυνομίας του Westfield Christopher Battiloro, αποδοκίμασε τον ανιψιό του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία έγραφε ότι αυτός, η σύζυγός του και τα παιδιά του είναι «απολύτως συντετριμμένοι από αυτή την άσκοπη απώλεια ζωής». «Καταδικάζω κατηγορηματικά τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως και εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του σε δικαστήριο. Ως αξιωματικός επιβολής του νόμου, διατηρώ πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στο ποινικό μας σύστημα δικαιοσύνης και ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσει πλήρως. Και εγώ προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Και εγώ απαιτώ πλήρη λογοδοσία και δικαιοσύνη» έγραφε χαρακτηριστικά.