Νιου Τζέρσεϊ: «Στα χέρια μου ξεψύχησε» λέει η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας που την παρέσυρε stalker - Real.gr

Ένας συνομήλικός της που την παρενοχλούσε επί μήνες, την χτύπησε με το τζιπ του, την παρέσυρε πολλά μέτρα και την εγκατέλειψε ετοιμοθάνατη στο δρόμο, σε μία μικρή κοινότητα του Νιού Τζέρσι.

Η Μαρία είχε το όνομα της γιαγιάς της. Η γιαγιά Μαρία μίλησε στο Mega και την εκπομπή Live News, οι λυγμοί έκοβαν τα λόγια της. Στα χέρια της ξεψύχησε η εγγονή της.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη είναι η Μαρία. ‘’Όχι μαμά μου μη λες τέτοια πράγματα’’. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε».

Ο 17χρονος που χτύπησε τη Μαρία και τη φίλη της Ιζαμπέλα με το τζιπ του, τις παρέσυρε με τα ποδήλατα τους να σέρνονται κάτω από το αυτοκίνητο και τις εγκατέλειψε να πεθάνουν αβοήθητες συνελήφθη. «Πήρε αυτό που του αξίζει. Ελπίζω να σαπίσει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε φίλης της 17χρονης.

Η Μαρία λάτρευε τον δίδυμο αδελφό της Τζορτζ, τον μπαμπά της Σωτήρη και τη μαμά της Φούλα. Για τη γιαγιά της, η σύλληψη του δράστη δεν είναι παρηγοριά.

«Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία κι έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. Που είναι η αδελφή μου μου λέει γιαγιά, που είναι η αδελφή μου. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο».

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, όπως όλη η γειτονιά γνώριζε, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού Διευθυντή. Για αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, ενώ επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι. Ενώ οι γονείς της επανειλημμένα είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία.