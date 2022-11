Νησιά του Σολομώντα: Πανικός από ισχυρό σεισμό 7 Ρίχτερ

«Ήταν μεγάλος» σεισμός, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζόι Νίσα, που εργάζεται στην υποδοχή των πελατών του ξενοδοχείου Heritage Park στη Χονιάρα, προσθέτοντας «ορισμένα αντικείμενα μέσα στο ξενοδοχείο έπεσαν. Όλοι μοιάζουν να είναι καλά, αλλά (επικρατεί) πανικός».

#BREAKING : A tsunami warning has been issued for the Solomon Islands after a 7.0 magnitude earthquake hit the region a short time ago. @MarkWBurrows #9News

Δημοσιογράφος του πρακτορείου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα μετέδωσε πως ο σεισμός διήρκεσε περίπου είκοσι δευτερόλεπτα. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ορισμένες συνοικίες της πόλης και κόσμος βγήκε από γραφεία και σπίτια για να σπεύσει να αναζητήσει καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αρχικά, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών έκανε λόγο για σεισμό 7,3 βαθμών, προτού αναθεωρήσει προς τα κάτω την εκτίμηση. Το εστιακό βάθος του ήταν 13 χιλιόμετρα και καταγράφηκε στις 13:03 (τοπική ώρα· 04:03 ώρα Ελλάδας).

WATCH: #BNNSolomonIslands Reports.

A spokesperson for the Solomon Islands' prime minister advised people to move to higher ground immediately after a 7.3 magnitude earthquake struck the region near the islands. #SolomonIslands#Earthquakepic.twitter.com/5fycymJlgr