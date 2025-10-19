No Kings: Επτά εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ χθες, Σάββατο (19/10), σε διαδηλώσεις με το σύνθημα «No Kings» (Όχι βασιλιάδες), εκφράζοντας την οργή τους για τις σκληρές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί τις χλεύασαν ως συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική».

Σχεδόν επτά εκατομμύρια διαδηλωτές, περίπου δύο εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι τον Ιούνιο, συγκεντρώθηκαν για τον δεύτερο γύρο διαδηλώσεων«No Kings» σύμφωνα με τους διοργανωτές για να διαδηλώσουν κατά αυτού που περιέγραψαν ως «αυταρχική» ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περισσότερες από 2.700 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ το Σάββατο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

«Έτσι είναι η δημοκρατία!» φώναζαν χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον, κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρέμεινε κλειστή για τρίτη εβδομάδα λόγω νομοθετικού αδιεξόδου. «Έι, έι, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει!» φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν αμερικανικές σημαίες.

Πολύχρωμα πλακάτ καλούσαν τον κόσμο να «προστατεύσει τη δημοκρατία», ενώ άλλα ζητούσαν την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Οι ογκώδεις διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, σύμφωνα με την αστυνομία, με πολλές μεγάλες πόλεις να μην αναφέρουν περιστατικά ή συλλήψεις που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις.

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τις, όπως τις αποκάλεσαν, σκληρές πρακτικές του Ρεπουμπλικανού προέδρου, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών του αντιπάλων και των μεταναστών χωρίς χαρτιά.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα για να δω το θάνατο της χώρας μου ως δημοκρατία», δήλωσε η 69χρονη συνταξιούχος Κόλιν Χόφμαν στο AFP, καθώς διαδήλωνε στη Μπροντγουέι της Νέας Υόρκης. «Βρισκόμαστε σε κρίση – η σκληρότητα αυτού του καθεστώτος, ο αυταρχισμός. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα». Στο Λος Άντζελες, οι διαδηλωτές έβαλαν ένα γιγαντιαίο μπαλόνι με τον Τραμπ να φοράει πάνα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποκαλέσεις κάτι ζώνη πολέμου όταν κοιτάς κάτι και είναι απλά ένα πάρτι γειτονιάς και άνθρωποι με κοστούμια Halloween», δήλωσε ένας διαδηλωτής στο CNN.

«Πολεμήστε την άγνοια, όχι τους μετανάστες», έγραφε ένα πλακάντ σε μια διαδήλωση στο Χιούστον, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού αποτελείται από μετανάστες, σύμφωνα με το Migration Policy Institute. Δεν ήταν δυνατό να επαληθε

υτούν ανεξάρτητα τα στοιχεία των διοργανωτών σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στη Νέα Υόρκη, οι Αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, ενώ στην Ουάσινγκτον, ο αριθμός των διαδηλωτών εκτιμάται μεταξύ 8.000 και 10.000 ατόμων.

Στην ήδη πολυπληθή Times Square, πλήθη διαδηλωτών απλώνονταν σε πολλά τετράγωνα καθώς οι διαδηλώσεις προχωρούσαν. Μία διαδηλώτρια είπε στο CNN ότι διαδηλώνει από τη δεκαετία του 1960, κρατώντας ένα πλακάτ με τη φράση: «Διαδηλώνουμε επειδή αγαπάμε την Αμερική και θέλουμε να την ξανακερδίσουμε».

Η Ντεΐντρε Σίφελινγκ της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών δήλωσε ότι οι διαδηλωτές ήθελαν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι «είμαστε μια χώρα των ίσων». «Είμαστε μια χώρα όπου οι νόμοι ισχύουν για όλους, όπου επικρατεί η δημοκρατία και η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Δεν θα μας σιωπήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Η Λέα Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια του Indivisible Project, καταδίκασε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Λος Άντζελες, η Ουάσιγκτον, το Σικάγο, το Πόρτλαντ και το Μέμφις.

Στο επίκεντρο της καταστολής της μετανάστευσης από τον Τραμπ, στο Σικάγο, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με αυτοσχέδια πλακάτ και αφίσες με το σύνθημα «Hands Off Chicago» (Μην αγγίζετε το Σικάγο), κουνώντας ανάποδα αμερικανικές σημαίες μαζί με μερικές μεξικάνικες και σημαίες Pride. Οι διαδηλωτές δήλωσαν στο CNN ότι οι επιδρομές της ICE κατά της μετανάστευσης, οι περικοπές της Medicaid και άλλες πολιτικές ήταν μεταξύ των λόγων για τους οποίους διαδήλωσαν.

«Είναι το κλασικό αυταρχικό σενάριο: απειλές, δυσφήμιση και ψέματα, εκφοβισμός των ανθρώπων για να υποταχθούν», δήλωσε η Γκρίνμπεργκ. Ο Πάολο, στη διαδήλωση της Ουάσιγκτον, είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση του θύμισε την παιδική του ηλικία υπό τη στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία. «Έχω μια απίστευτη αίσθηση déjà vu όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την επιβολή του νόμου και τον προσωπικότητα», είπε.

Απευθυνόμενος στο πλήθος έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η δημοκρατία υπό τον Τραμπ. «Έχουμε έναν πρόεδρο που θέλει όλο και περισσότερη εξουσία στα χέρια του και στα χέρια των ολιγαρχών συντρόφων του», είπε. Ο 16χρονος Ισαάκ Χάρντερ είπε ότι φοβάται για το μέλλον της γενιάς του. «Καταστρέφουν τη δημοκρατία. Καταστέλλουν ειρηνικές διαδηλώσεις και στέλνουν το στρατό σε αμερικανικές πόλεις. Συλλαμβάνουν πολιτικούς αντιπάλους και απελαύνουν ανθρώπους χωρίς δίκαιη δίκη. Είναι μια φασιστική πορεία. Και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να το σταματήσω αυτό».

Η αντίδραση του Τραμπ στα γεγονότα του Σαββάτου ήταν συγκρατημένη. Η ομάδα πολιτικής επικοινωνίας του δημοσίευσε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο X, στο οποίο ο πρόεδρος εμφανίζεται ντυμένος με βασιλική στολή και στέμμα, χαιρετώντας από ένα μπαλκόνι.

«Λένε ότι με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του Fox News. Ωστόσο, οι εκπρόσωποί του είχαν μαχητική διάθεση, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον να χλευάζει τη «συγκέντρωση μίσους κατά της Αμερικής». «Θα συγκεντρώσετε τους μαρξιστές, τους σοσιαλιστές, τους υποστηρικτές της Antifa, τους αναρχικούς και την πτέρυγα του ακροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος που υποστηρίζει τη Χαμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν αυτόν τον ισχυρισμό με χλευασμό. «Κοιτάξτε γύρω σας! Αν αυτό είναι μίσος, τότε κάποιος πρέπει να πάει πίσω στο δημοτικό», είπε ο Πάολο, 63 ετών, ενώ το πλήθος φώναζε και τραγουδούσε γύρω του στην Ουάσιγκτον. Άλλοι υπαινίχθηκαν τη βαθιά πόλωση που διαλύει την αμερικανική πολιτική. «Το θέμα με αυτά που λένε οι δεξιοί είναι το εξής: δεν με νοιάζει καθόλου. Μας μισούν», είπε ο Τόνι, ένας 34χρονος μηχανικός λογισμικού.