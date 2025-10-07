Quantcast
Νόμπελ Φυσικής: Οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο - Real.gr
real player

Νόμπελ Φυσικής: Οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο

13:08, 07/10/2025
Νόμπελ Φυσικής: Οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο

Οι επιστήμονες Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

13:01 07/10
Μπάρκας στον Realfm 97,8: Εάν λάβω προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ

Μπάρκας στον Realfm 97,8: Εάν λάβω προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ

13:24 07/10
«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της

10:29 07/10
Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες

Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες

10:58 07/10
Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η αποτυχημένη επέμβαση στα χείλη – «Δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια»

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η αποτυχημένη επέμβαση στα χείλη – «Δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια»

13:07 07/10
Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:22 07/10
Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει, οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν»

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει, οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν»

12:37 07/10
Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

Νικήτας Τσακίρογλου: «Μου λείπει η καθημερινότητα με τη Χρυσούλα...»

11:09 07/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved