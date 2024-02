«Νομοσχέδιο ορόσημο»: Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο προβάλλουν σήμερα την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από το ελληνικό κοινοβούλιο κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο και μια μείζονα κοινωνική μεταρρύθμιση, την οποία έφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που υιοθέτησε το γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου», επισημαίνει το βρετανικό BBC, επικαλούμενο τη δήλωση του έλληνα πρωθυπουργού ότι με το νέο νόμο «καταργείται μια σοβαρή ανισότητα». Σύμφωνα με το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, η Ελλάδα είναι πλέον η πρώτη χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που έχει ισότητα στο γάμο.

Greece legalises same-sex marriage, becoming the first Orthodox Christian country to do so https://t.co/JmRyPdGZdx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2024

Η επίσης βρετανική εφημερίδα The Guardian υπογραμμίζει κι αυτή το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νόμου έγινε με μια σπάνια επίδειξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης, ενώ από τα θεωρεία της βουλής παρακολουθούσαν την ψηφοφορία μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, πολλά από τα οποία δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.

Greece becomes first Orthodox Christian country to legalise same-sex marriage https://t.co/1AXTMZDKN3 — Guardian news (@guardiannews) February 15, 2024

Οι New York Times σημειώνουν επίσης στην ανταπόκρισή τους πως, μολονότι η Ελλάδα είναι η 16η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τους γάμους μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, είναι η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που υιοθετεί ένα τέτοιο νόμο. Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει πως οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων εμφάνιζαν μια ελληνική κοινωνία διχασμένη πάνω στο θέμα, καθώς οι μισοί από τους ερωτηθέντες εξέφραζαν υποστήριξη για τους γάμους αυτούς, αλλά οι περισσότεροι δήλωναν παράλληλα πως αντιτίθενται στην προοπτική της τεκνοθεσίας από ζευγάρια του ίδιου φύλου. «Πρέπει να αναγνωρίσω στον Μητσοτάκη ότι το προχώρησε μέχρι τέλους», λέει στην εφημερίδα η Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, η οποία χαρακτήρισε το νόμο «μείζονα νίκη για την οποία για χρόνια δίναμε μάχη».

Greece legalized same-sex marriage on Thursday, becoming the first Orthodox Christian country to do so. The country’s Parliament also extended equal parental rights to same-sex couples. https://t.co/igL0MVmIkmpic.twitter.com/RcQqU68UPJ — The New York Times (@nytimes) February 15, 2024

Η γαλλική Le Monde επισημαίνει πως αυτή η «μείζων κοινωνική μεταρρύθμιση» προτάθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και ψηφίσθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο «παρά την άγρια αντίθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Σύμφωνα με την επίσης γαλλική Liberation, η Ελλάδα έκανε «ένα κρίσιμης σημασίας βήμα προς την ισότητα».

Τι αναφέρουν άλλα ΜΜΕ:

The historic parliament vote makes Greece the first majority Christian Orthodox country to legalize same-sex marriage https://t.co/tswP48RmWB — TIME (@TIME) February 16, 2024

NEW: Greek lawmakers vote to legalize same-sex marriage, a landmark decision that will make it the first Orthodox Christian country to do so. https://t.co/5fhb9ZYC2A — NBC News World (@NBCNewsWorld) February 16, 2024

28 πρεσβείες στην Ελλάδα χαιρετίζουν την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την ισότητα στον γάμο

Την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την ισότητα στον γάμο και την αναγνώριση των ομόφυλων οικογενειών χαιρετίζουν 28 ξένες πρεσβείες στη χώρα μας.

Σε κοινή τους δήλωση, οι 28 ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα τονίζουν ότι «η επέκταση του θεμελιώδους δικαιώματος του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την ισότητα, την αξιοπρέπεια για όλους σε όλες τις χώρες μας».

Η κοινή δήλωση καταλήγει: «Γιορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή με τον λαό, το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ελλάδος».

Οι 28 πρεσβείες που υπογράφουν την κοινή δήλωση είναι το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κολομβία, η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Χιλή, το Μεξικό, η Ελβετία και η Εσθονία.