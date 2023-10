Νόμπελ Φυσικής 2023 στους Πιέρ Αγκοστινί, Φέρεντς Κράους και Αν Λ'Ουιγιέ

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο που αυξήθηκε φέτος σε 11 εκατομμύρια κορώνες Σουηδίας (950.000 ευρώ).

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv