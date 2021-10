Τρόμος στη Νορβηγία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από επίθεση τοξοβόλου στην πόλη Κόνγκσμπεργκ - Συνελήφθη ο δράστης

Άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο χθες Τετάρτη στην Κονγκσμπέργκ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

«Μπορώ δυστυχώς να επιβεβαιώσω ότι έχουμε πέντε νεκρούς και δύο τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Εϊβίντ Ος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), πάντως, σύμφωνα με τον Εϊβίντ Ος, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ, μια από τις αρκετές τοποθεσίες όπου έγιναν οι επιθέσεις του άνδρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, δεν ενεχόταν παρά μόνο ένα πρόσωπο στις πράξεις αυτές», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κονγκσμπέργκ.

Man armed with bow kills several people in #Kongsberg Norway, suspect arrested: police pic.twitter.com/ZoylO3rijz — NewsBlog (@newsblogmedia) October 13, 2021

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με το γενικά καλά πληροφορημένο τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο φερόμενος ως δράστης είναι Νορβηγός που προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ και έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Οι αρχές δεν θέλησαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις πληροφορίες αυτές.

«Βλέποντας το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, είναι φυσικό να εξετάζουμε εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια», είπε ο Εϊβίντ Ος.

«Ο ύποπτος δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρά του», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι ερευνητές διατηρούν «όλες τις πιθανότητες ανοικτές».

«Φαρέτρα στον ώμο»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της γειτονικής πόλης Ντράμεν. Δεν αναζητείται κανένας άλλος ύποπτος.

Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε στις 18:13 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 19:13 ώρα Ελλάδας), συνέλαβε τον ύποπτο στις 18:47 (19:47). Στη μικρή πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, η πρόσβαση στα σημεία όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις είχε αποκλειστεί με την ειδική ταινία που τοποθετούν ιατροδικαστικοί στους τόπους εγκλημάτων και ήταν παρόντες αστυνομικοί, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χάνσιν, η οποία είδε εν μέρει την επίθεση, είπε στο TV2 πως άκουσε πανδαιμόνιο και είδε μια γυναίκα να προσπαθεί να καλυφθεί και «έναν άνδρα στη γωνιά του δρόμου με βέλη μέσα σε φαρέτρα στον ώμο του κι ένα τόξο στο χέρι».

«Μετά, είδα κόσμο να τρέχει για να σώσει τη ζωή του. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα που κράταγε παιδί από το χέρι», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τα γεγονότα αυτά μας συγκλονίζουν», δήλωσε η Έρνα Σόλμπεργκ, η πρωθυπουργός της Νορβηγίας, την τελευταία ημέρα της θητείας της. Σήμερα παραχωρεί τη θέση της στον ηγέτη των Εργατικών Γιόνας Γκαρ Στέρε, τον νικητή των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου.

#BREAKING Several people were killed and others injured by a man using a bow and arrows in #Kogsberg, #Norway, according to the local police pic.twitter.com/oi8QJGwvLe — EMEA Intel (@emea_intel) October 13, 2021

Οπλισμένοι αστυνομικοί

Στους κατοίκους συστάθηκε από τις τοπικές αρχές να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλά ασθενοφόρα.

Ελικόπτερα της αστυνομίας και ελικόπτερα αεροδιακομιδής τραυματιών, καθώς και ομάδα πυροτεχνουργών, επίσης στάλθηκαν επιτόπου.

Η γενική διεύθυνση της νορβηγικής αστυνομίας έδωσε εντολή τα μέλη της -οι αστυνομικοί γενικά δεν φέρουν οπλισμό στη Νορβηγία- να οπλοφορούν προσωρινά σε όλη τη χώρα.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στιγμιότυπα που εικονίζουν μαύρα βέλη, αγωνιστικά κατά τα φαινόμενα, ριγμένα κάτω και ένα καρφωμένο σε τοίχο.

#BREAKING ?? Kongsberg, Norway: A man has been arrested by police after shooting and killing multiple people with a bow and arrow. pic.twitter.com/hGIyDv5tqp — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) October 13, 2021

Στο παρελθόν η Νορβηγία, χώρα παραδοσιακά ειρηνική, έχει υποστεί αιματηρές επιθέσεις οπαδών της άκρας δεξιάς.

Την 22η Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ δολοφόνησε 77 ανθρώπους, αρχικά πυροδοτώντας βόμβα κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο (8 νεκροί), προτού πάει στο νησάκι Ούτεγια, όπου ήταν συγκεντρωμένα μέλη της νεολαίας των Εργατικών, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, και αρχίσει να ρίχνει με τουφέκι (άλλα 69 θύματα).

Τον Αύγουστο του 2019, ο Φιλίπ Μάνσχαους άνοιξε πυρ μέσα σε τέμενος σε προάστιο του Όσλο, προτού τον αφοπλίσουν πιστοί χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Ο νεοναζί, ρατσιστής νεαρός είχε προηγουμένως δολοφονήσει την υιοθετημένη ετεροθαλή αδελφή του ασιατικής καταγωγής.

Έχουν εξάλλου αποτραπεί από τη νορβηγική αστυνομία διάφορα σχέδια επιθέσεων τζιχαντιστών.

Δείτε φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη:

Ο δράστης των επιθέσεων με τόξο και βέλη χθες, είναι Δανός, 37 ετών, μόνιμος κάτοικος της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα την πληροφορία αυτή «εξαιτίας των φημών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για ανθρώπους που δεν συνδέονται» με την επίθεση στη μικρή πόλη περίπου 28.000 κατοίκων, η οποία απέχει 68 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, το Όσλο.